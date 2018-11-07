Бывшая жена бандита-«цапка» открестилась от пересланных ему икры и крабов

Бывшая жена бандита-«цапка» Вячеслава Цеповяза не пересылала ему икру и крабов. Об этом заявил РИА Новости адвокат Натальи Стришней Эдуард Чургулия.

«На протяжении всего срока заключения и финансово, и морально она поддерживала его, как могла, и направляла деньги в колонию, и оплачивала врачей и докторов (…). Шашлыки и крабов никто ему не пересылал. Это все делается в рамках уголовно-исполнительного кодекса (...). Деньги ему передавались на определенном этапе», — сказал адвокат.

Сама женщина рассказала журналистам, что тратила на содержание бывшего мужа в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год. Через посредника он вызывал к себе врача и покупал продукты. По словам женщины, они развелись год назад, теперь Цеповяз пытается отсудить у нее семейный бизнес.

В конце октября в СМИ были опубликованы фотографии, на которых осужденный член кущевской банды Вячеслав Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН сообщили, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. В 2013 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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