СК завел дело на тюремщиков бандита-«цапка» из-за его обедов

Управление Следственного комитета (СК) по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии, где отбывает наказание член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, бандиту создавались привилегированные условия отбывания наказания, несмотря на «жесткость» статей. Это «противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали, вызывая закономерный резонанс в обществе», — заявили в СК.

В результате проведенной проверки следователи увидели в действиях тюремщиков признаки преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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