Правозащитник допустил вероятность фейка в истории с обедом бандита-«цапка»

Фотографии обедающего крабами и красной икрой Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима могут быть фальшивкой. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

«В эпоху fake news нельзя исключить и того, что это была компьютерная "фотожаба"», — заявил он, выразив уверенность, что «прокуратура и ФСИН это проверят». «Если эти фотографии не окажутся фейком (чего нельзя исключать), это будет хорошим уроком для всей системы исполнения наказаний», — сказал Федотов.

Также правозащитник отметил пользу «моральной встряски» для общества: «По-моему, наше общество этот тест прошло вполне успешно».

«В этой истории меня особенно беспокоит, что пиршество было снято на мобильный телефон. Более того, есть кадры, на которых осужденный разговаривает по мобильному. Это не только грубое, но и демонстративное нарушение правил внутреннего распорядка, действующего законодательства», — отметил Федотов.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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