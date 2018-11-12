Бандит-«цапок» пожаловался на инвалидность и клеветнические фото с икрой

Член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный за убийство 12 человек, назвал себя инвалидом и заявил, что не имеет никаких привилегий в колонии. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК. Отсутствует левый плечевой сустав, заболевание называется саркома. Рука короче на восемь сантиметров», — рассказал заключенный в видеообращении, сделанном во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией Амурской области.

На той же записи Цеповяз заявил, что фотографии, на которых он обедает икрой и крабами, являются подделкой. «Там есть фотографии, которые были сделаны в день открытых дверей, а остальные фотографии — фотошоп. Они были сделаны, чтобы меня скомпрометировать», — сказал он.

Ранее адвокат Цеповяза рассказал, что его подзащитный пребывает в подавленном состоянии. Последние несколько дней он находится в штрафном изоляторе из-за пропущенного завтрака.

В конце октября в СМИ появились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для Цеповяза, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!