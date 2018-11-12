Поставщик икры для бандита-«цапка» рассказал о деликатесах за решеткой

Житель Амурской области, приносивший еду члену кущевской банды Вячеславу Цеповязу в колонию, рассказал журналистам о возможном происхождении деликатесов на столе осужденного. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину зовут Александр Уланов, ему 27 лет, он знакомый Цеповяза. Отмечается, что Уланов предложил журналистам поговорить в людном месте в Благовещенске и приехал на встречу на белом Infinity QX56, а затем сразу заявил, что не будет разговаривать бесплатно.

Мужчина рассказал, что приносил в колонию только икру и не знает, откуда там взялись другие деликатесы.

«По крабам. Я никакого отношения не имею абсолютно, вот скажу честно, как оно есть. Понятия не имею, откуда они взялись. Может быть, сотрудники занесли, может быть, со свиданки. Кстати, на свиданку кто приходит на длительную — родственники там, к другим осужденным, — можно приносить крабов, все что угодно, там кушать, а все, что остается, можно уносить с собой в барак, или где они живут. То есть, возможно, оттуда это попало», — сказал Уланов.

Ранее в беседе с журналистами «Говорит Москва» он оценил ежемесячную сумму покупок для Цеповяза в 100 тысяч рублей. На эти деньги приобретались продукты, бытовая химия и белье. Сам Цеповяз назвал фотографии, на которых он обедает в колонии икрой и крабами, монтажом, а также рассказал об отсутствии привилегий.

В конце октября в СМИ появились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Во ФСИН признали, что снимки подлинные, но сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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