Отбывающего срок по делу об убийствах крабоеда-«цапка» призвали освободить

Адвокат Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу об убийствах и разбое на Кубани, запустил в Instagram хештег #zaSlavusKubani. Юрист Эльбрус Муртазов на своей странице заявил, что в отношении одного из главарей банды «цапков» «началась масштабная спецоперация по травле».

«Наша цель, привлечь внимание доброй части общественности, к ситуации вокруг Славы. Его обвиняют в страшных преступлениях и устроили гонения. Слава, не обвинялся в убийстве 12 человек в станице Кущевской, и естественно не участвовал в нем. Сам Слава уверен, что подлинной причиной его преследования с большой долей вероятности связана с конфликтом вокруг имущества», — пишет представитель арестанта (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Мы за Цеповяза Вячеслава, в отношении которого началась масштабная спецоперация по травле. 👉Наша цель, привлечь внимание доброй части общественности, к ситуации вокруг Славы. 👉Его обвиняют в страшных преступлениях и устроили гонения. ❗️Слава, не обвинялся в убийстве 12 человек, ст.Кущевской, и естественно не участвовал в нем. 👉Сам Слава уверен, что подлинной причиной его преследования с большой долей вероятности связана с конфликтом вокруг имущества. 👉Слава - жертва жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ. 👉Учитывая весь масштаб гоньбы, беспрецедентного внимание к нему, а также уровень влияния его врагов, мы уверены, что его ждет очень печальная учесть. 👉Сейчас, на кону жизнь Славы. Учитывая массированную травлю в СМИ в нарушение презумпции невиновности, огромное количество недостоверной информации, мы намерены доносить правду о Цеповязе Славе, о которой так долго молчали. ❗️❗️❗️Мы за Славу с Кубани. #zaSlavusKubani Фото опубликовано @murtazov_elbrus

Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства», продолжает адвокат, а также нечистых на руку журналистов, «которые отрабатывают заказ».

«Учитывая весь масштаб гоньбы, беспрецедентного внимание к нему, а также уровень влияния его врагов, мы уверены, что его ждет очень печальная учесть. Сейчас на кону жизнь Славы. Учитывая массированную травлю в СМИ в нарушение презумпции невиновности, огромное количество недостоверной информации, мы намерены доносить правду о Цеповязе Славе, о которой так долго молчали», — подытожил Муртазов, сопроводив свой пост множеством эмодзи.

У записи Муртазова 65 лайков. Автор Telegram-канала «Борода вещает» обращал внимание на то, что положительный комментарий под постом оставил маленький ребенок. Он якобы написал фразу «Свободу Славе». В настоящее время комментарии к посту Муртазова скрыты от посторонних глаз.

Помимо адвоката, хештег в Instagram поддержал некий Андрей Цеповяз. В комментариях под его записью пользователи также высказывают слова поддержки одному из главарей банды «цапков».

Ранее Цеповяз выступил по «Россия 24» с заявлением о том, что разошедшиеся по сети фотографии, на которых он поедает крабов и жарит шашлыки на территории амурской колонии, фальшивые. Он, однако, не прокомментировал фото с мобильным телефоном, предоставленные следствию его женой еще летом. В отличие от употребления в пищу крабов и икры (родственникам арестантов не запрещено передавать заключенным эти продукты — прим. «Ленты.ру»), использование телефона является нарушением режима содержания и правил внутреннего распорядка тюрьмы. По словам другого адвоката Цеповяза, Романа Бокова, снимки с устройством, которое член банды Цапка прикладывает к уху, не доказывают того, что это мобильный телефон.

Сторона осужденного настаивает на том, что шумиху вокруг содержания Цеповяза в колонии организовала его бывшая жена Наталья Стришняя, которая делит с ним имущество в суде. Ранее во ФСИН подтвердили подлинность широко обсуждаемых фотографий. Представители службы заявили, что снимки были сделаны в 2015 году, а после их публикации в ведомстве провели проверку, по результатам которой уволили нескольких сотрудников. Адвокат Цеповяза уверял «Россию 24», что у бывшей супруги его подзащитного во ФСИН есть влиятельные знакомые.

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