Глава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и потомственным фермером

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова написала в Instagram, что член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о массовом убийстве на Кубани, на самом деле не является убийцей. Позднее она удалила свою публикацию, но выдержки из нее опубликовала местная пресса, в частности «Амурская служба новостей» и газета «Амурская правда».

«На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич — известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер», — цитируют Охотникову журналисты.

По утверждению общественницы, Цеповяз «даже не обвинялся» в убийстве 12 человек в станице Кущевской. «Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ — гнусная ложь», — заключила глава областной ОНК.

Ее высказывания вызвали резкую реакцию среди подписчиков, отмечает «Амурская служба новостей».

В беседе с «Амурской правдой» Охотникова, ссылаясь на адвоката Цеповяза, заявила, что члену ОПГ сперва инкриминировали одни деяния, а потом «его дело объединили с общим уголовным делом банды "цапковские"».

Скандал вокруг условий содержания в колонии Вячеслава Цеповяза разгорелся после появления в прессе фотографий, на которых запечатлено, как он ест крабов, икру и жарит шашлык. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, сам осужденный сказал, что это подделка. В отношении сотрудников колонии, где Цеповяз отбывает наказание, возбуждено уголовное дело.

До ареста в 2011 году Цеповяз, судя по публикации «Живой Кубани», был депутатом Кущевского районного совета от «Единой России», а также занимался бизнесом.

Наталья Охотникова возглавляет ОНК Амурской области и региональное отделение «Российского Красного Креста», является членом областной Общественной палаты, входит в общественные советы при прокуратуре и по развитию гражданского общества.

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