Правозащитник не увидел ничего плохого в шашлыке на столе заключенного

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России изучит ситуацию в колонии, где содержится обедавший крабами член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Об этом в четверг, 8 ноября, «Интерфаксу» рассказал руководитель комиссии СПЧ по содействию Общественным наблюдательным комиссиям и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

По словам правозащитника, привилегированное положение в колонии может быть получено легальным путем. «Если человек честно работает на производстве, выполняет указания администрации, готовится к освобождению, ничего плохого не вижу в том, что у него на столе появился шашлык. Тюрьма — это не обязательно страдание и угнетение человеческого состояния, это, в первую очередь, подготовка к свободе», — отметил Бабушкин.

Он также отметил, что заключенные на обычных и облегченных условиях содержания имеют право на дополнительные платные услуги, в том числе на заказ еды из ресторана. Поэтому, по его словам, «пицца или мидии в руках заключенных» не обязательно свидетельствуют о коррупции.

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В октябре в прессе появились фотографии, на которых Цеповяз изображен во время обеда с крабами, красной икрой и шашлыками. В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, что снимки были сделаны в 2015 году.

Член СПЧ также отметил, что по результатам проверки были наказаны несколько сотрудников СИЗО, и теперь осужденного содержат «в жесточайших условиях».

Вячеслав Цеповяз — один из членов банды Сергея Цапка, которая действовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах. В рамках антикриминальной кампании после массового убийства 12 человек в станице Кущевской преступная группировка была раскрыта. Ее лидеры были приговорены к пожизненному заключению, других участников банды, в том числе Цеповяза, осудили на срок до 20 лет.

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