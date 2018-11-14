Защитницу бандита-крабоеда затравили

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Instagram / go338

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова заявила в видеообращении, что не знает, «куда делся пост», в котором она вступилась за Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу об убийстве 12 человек на Кубани. Обращение публикует Telegram-канал «338».

«Информация для тех, кто меня тут оскорбляет, кто спрашивает, куда делся пост. Я не знаю, куда этот пост делся. Это удаляла не я. Если вас этот вопрос интересует, вы можете задать его либо службе поддержки Instagram, либо администраторам. Как бы для меня самой это сюрприз», — сказала Охотникова.

Заявление, вызвавшее резонанс и негативную оценку пользователей сети, Охотникова не прокомментировала. В недоступном сейчас посте она утверждала, что осужденный по делу о массовой расправе на Кубани Цеповяз на самом деле не является убийцей, он «предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер».

«Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ — гнусная ложь», — писала глава областной ОНК.

В свою очередь, член банды «цапков», отбывающий наказание в колонии Амурской области, считает подделкой фотографии, на которых он обедает в тюрьме крабами, красной икрой и жарит шашлыки. 12 ноября он назвал себя инвалидом и заявил, что не имеет никаких привилегий в колонии.

В то же время во ФСИН признали подлинность фотографий. Они были сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, по результатам которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для Цеповяза, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

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