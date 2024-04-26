Стало известно о признании Пентагоном провала своего оружия на Украине

TWZ: заместитель главы Пентагона признал провал поставленного на Украину оружия

Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

Как стало известно изданию, речь может идти об «умных» бомбах малого диаметра наземного базирования GLSDB. Автор материала обратил внимание на высказывания представителя Пентагона относительно поставленных Киеву боеприпасов класса «воздух-земля». Лаплант заявил, что боеприпасы плохо зарекомендовали себя из-за работы российской РЭБ и других факторов. При этом чиновник не уточнил название боеприпаса.

Как указывает TWZ, GLSDB является единственной системой вооружения, которую Украина получила из США и которая соответствует полному описанию. В то же время автор статьи допустил, что речь могла идти о вооружении, поставки которого публично не объявлялись.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что на протяжении последних месяцев США и Европа обделяли Украину обещанной военной поддержкой.