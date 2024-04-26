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03:09, 26 апреля 2024Мир

В Германии обвинили Зеленского в превращении Украины в колонию США

Депутат бундестага Фарле: Зеленский превратил Украину в колонию США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в колонию США. Такое мнение высказал беспартийный член бундестага Роберт Фарле, передают «Известия».

Он напомнил, что в 2022 году глава государства продал американским корпорациям Cargill, DuPont и Monsanto 17 миллионов гектаров земли, благодаря чему США получили доступ к беспошлинному экспорту в страны Европейского союза (ЕС).

Ранее немецкий предприниматель Ким Дотком обвинил Зеленского в разрушении Украины ради американских «кукловодов». Он также отметил, что непоколебимая поддержка, о которой заявляли власти США, оказалась пустыми обещаниями.

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      Марина Совина
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