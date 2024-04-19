Немецкий бизнесмен Дотком обвинил Зеленского в разрушении Украины ради спонсоров

Президент Украины Владимир Зеленский разрушил Украину из-за своих «кукловодов» из США. Об этом заявил немецкий предприниматель Ким Дотком на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Комик, который выиграл президентские выборы на Украине благодаря обещанию мира, разрушил свою страну и уничтожил поколение людей, спровоцировав конфликт с Россией для своих американских кукловодов», — отметил бизнесмен.

Дотком подчеркнул, что казавшаяся «непоколебимой» поддержка Вашингтона оказалась пустыми обещаниями.

Ранее предприниматель из ФРГ рассказал, что план НАТО по подавлению России провалился, так как российские войска сейчас сильнее, чем когда-либо. «НАТО даже не может найти боеприпасы для Украины, пока Россия доминирует в конфликте», — добавил он.