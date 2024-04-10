В Германии заявили о провале плана НАТО против России

Немецкий бизнесмен Дотком: план НАТО по подавлению России провалился

План НАТО по подавлению России провалился, российские войска сейчас сильнее, чем когда-либо. Об этом заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком на странице в соцсети X.

«НАТО под руководством США не ослабило Россию. Их вооруженные силы сейчас сильнее, чем когда-либо. НАТО даже не может найти боеприпасы для Украины, пока Россия доминирует в конфликте», — подчеркнул он.

Дотком также отметил потерю более миллиона украинцев в результате прокси-войны США против России.

Ранее главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что страны-члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. По его словам, цель альянса — сдерживание подобной войны.