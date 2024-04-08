Главнокомандующий силами НАТО в Европе высказался о войне с Россией

В НАТО заявили, что страны-члены альянса не хотят войны с Россией

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.

По словам генерала, цель альянса — «сдерживание подобной войны». По этой причине члены НАТО поддерживают Украину, уточнил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в посягательстве на цифровой суверенитет России. Однако дипломат сообщила о готовности России обеспечить свою безопасность в ответ на авантюрные замыслы НАТО. Она обвинила альянс в подталкивании Запада к поступкам, ставящим под угрозу международную безопасность.