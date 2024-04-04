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11:35, 4 апреля 2024Мир

В МИД заявили о готовности России обеспечить безопасность после авантюр НАТО

Захарова: РФ готова обеспечить безопасность в ответ на авантюрные замыслы НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова обеспечить свою безопасность в ответ на авантюрные замыслы Североатлантического альянса, который толкает Запад к поступкам, ставящим под угрозу международную безопасность. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО.

«На Западе уже смогли убедиться, что Россия готова к любому развитию событий. Наша безопасность и обороноспособность надежно обеспечены», — отметила Захарова.

По ее словам, США продолжают «накачивать Украину наемниками и оружием», чтобы истощить ресурсы России. Чтобы добиться этой цели с помощью западных стран, НАТО использует «авантюрные замыслы».

«Для этого используются все имеющиеся у "коллективного Запада" и его киевских марионеток средства и методы, вплоть до террористических акций», — добавила Захарова.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил об ухудшении отношений России с НАТО и подчеркнул, что это происходит «предсказуемо и преднамеренно».

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      Лина Пивоварова
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