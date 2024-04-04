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08:19, 4 апреля 2024Мир

В России заявили об ухудшении отношений с НАТО

Замглавы МИД Грушко заявил об ухудшении отношений России с НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Замглавы МИД России Александр Грушко оценил ситуацию в отношениях страны и НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Грушко заявил об ухудшении отношений России с НАТО и подчеркнул, что это происходит «предсказуемо и преднамеренно».

«НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня», — отметил он.

Дипломат напомнил, что в апреле 2014 года страны НАТО решили прекратить сотрудничество между альянсом и Россией по гражданской и военной линиям. После этого под надуманными предлогами российских дипломатов трижды высылали из постпредства при блоке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла цель НАТО на Украине. По ее мнению, Киев является лишь инструментом альянса в борьбе против России.

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Марина Совина
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