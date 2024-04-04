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07:24, 4 апреля 2024Мир

Захарова раскрыла цель НАТО на Украине

Захарова назвала Украину инструментом НАТО в борьбе альянса против России
СюжетРоссия и НАТО:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО сделала Россию целью своей агрессивной политики. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Захарова раскрыла цель НАТО на Украине и подчеркнула, что Киев является инструментом альянса в борьбе против России. По ее мнению, блок стремился нанести стратегическое поражение Москве, однако при этом уничтожил Украину.

«Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью», — отметила она.

Ранее Захарова на брифинге рассказала о планах НАТО открыть против России второй фронт в Закавказье. По ее мнению, альянс планирует в целом «подпалить заново регион».

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      Марина Совина
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