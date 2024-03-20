В Москве узнали о планах НАТО открыть против России второй фронт

Захарова заявила, что НАТО планирует открыть второй фронт против РФ в Закавказье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о планах НАТО открыть против России второй фронт. Слова дипломата передает ТАСС.

«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны», — заявила Захарова, добавив, что альянс планирует в целом «подпалить заново регион».

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление Парижа о том, что на Украине нет французских военных, предположив, что Франция снова отказалась от своих граждан.

Мария Захарова комментировала и заявления секретаря НАТО Йенса Столтенберга о якобы нечестных результатах президентских выборов в России. По ее мнению, такие заявления от генсека НАТО являются странными из-за попыток альянса вмешаться во внутренние дела других стран.