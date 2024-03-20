В Москве узнали о планах НАТО открыть против России второй фронт
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о планах НАТО открыть против России второй фронт. Слова дипломата передает ТАСС.
«У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны», — заявила Захарова, добавив, что альянс планирует в целом «подпалить заново регион».
Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление Парижа о том, что на Украине нет французских военных, предположив, что Франция снова отказалась от своих граждан.
Мария Захарова комментировала и заявления секретаря НАТО Йенса Столтенберга о якобы нечестных результатах президентских выборов в России. По ее мнению, такие заявления от генсека НАТО являются странными из-за попыток альянса вмешаться во внутренние дела других стран.