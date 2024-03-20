Захарова прокомментировала слова Столтенберга о президентских выборах в России

Захарова: Россия расценивает как вмешательство слова Столтенберга о выборах

Россия расценивает как грубое вмешательство слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о президентских выборах в стране. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова прокомментировала высказывание Столтенберга о якобы нечестных результатах президентских выборов в России. По ее мнению, такие заявления от генсека НАТО являются странными из-за попыток альянса вмешаться во внутренние дела других стран.

«Комментарий генсекретаря НАТО (...) рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявила пресс-секретарь МИД. Она также подчеркнула умалчивание Столтенбергом и лидерами стран альянса атак ВСУ на избирательные участки в российских регионах.

Ранее Захарова заявила о нагнетании истерии вокруг посольства в ФРГ из-за выборов. По ее мнению, именно данное дипломатическое представительство «должно было стать эпицентром ненависти и злобы» в отношении России.