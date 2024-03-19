Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 19 марта 2024Мир

Захарова рассказала о нагнетании истерии вокруг посольства в ФРГ из-за выборов

Захарова: Запад нагнетал истерию вокруг посольства России в ФРГ из-за выборов
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Страны Запада нагнетали истерию вокруг посольства России в ФРГ из-за президентских выборов, однако президент России Владимир Путин и там одержал победу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Накануне российских выборов за рубежом все силы западников и проплаченных ими иноагентов были кинуты на создание антироссийской истерии вокруг нашего посольства в Берлине», — рассказала дипломат.

Захарова сказала, что именно данное дипломатическое представительство «должно было стать эпицентром ненависти и злобы» в отношении России. Однако, как она подчеркнула, действия западных держав не помешали провести голосование, добавив, что «они хотели как хуже, а получилось по-нашему».

Ранее Захарова прокомментировала цитатой писателя Редьярда Киплинга решение МИД ФРГ не указывать в официальных документах должность Путина. Она сравнила их с животными, которые боятся огня.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше