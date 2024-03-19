Захарова рассказала о нагнетании истерии вокруг посольства в ФРГ из-за выборов

Захарова: Запад нагнетал истерию вокруг посольства России в ФРГ из-за выборов

Страны Запада нагнетали истерию вокруг посольства России в ФРГ из-за президентских выборов, однако президент России Владимир Путин и там одержал победу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Накануне российских выборов за рубежом все силы западников и проплаченных ими иноагентов были кинуты на создание антироссийской истерии вокруг нашего посольства в Берлине», — рассказала дипломат.

Захарова сказала, что именно данное дипломатическое представительство «должно было стать эпицентром ненависти и злобы» в отношении России. Однако, как она подчеркнула, действия западных держав не помешали провести голосование, добавив, что «они хотели как хуже, а получилось по-нашему».

Ранее Захарова прокомментировала цитатой писателя Редьярда Киплинга решение МИД ФРГ не указывать в официальных документах должность Путина. Она сравнила их с животными, которые боятся огня.