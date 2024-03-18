Захарова прокомментировала цитатой Киплинга решение МИД ФРГ о должности Путина

Захарова сравнила МИД ФРГ со зверьми, боящимися огня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала цитатой писателя Редьярда Киплинга решение МИД ФРГ не указывать в официальных документах должность президента России Владимира Путина, сравнив их с боящимися огня зверьми. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

«Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо"», — написала дипломат.

Захарова также посоветовала МИД ФРГ вызвать врачей, указав на «провалы в памяти и острые фобии».

Ранее Захарова прокомментировала реакцию лидеров стран-участников НАТО на состоявшиеся президентские выборы в России. Она сравнила их поведение с реакцией тараканов на свет. При этом она добавила, что зря обидела тараканов подобными сравнениями.