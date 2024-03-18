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15:49, 18 марта 2024Мир

Захарова извинилась перед тараканами за сравнение с лидерами стран НАТО

Захарова сравнила лидеров стран НАТО с тараканами из-за реакции на выборы в РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала в Telegram реакцию лидеров стран НАТО на президентские выборы в России. Она сравнила их поведение после публикации предварительных результатов с реакцией тараканов на свет.

«На фоне поздравлений [президента России] Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что зря обидела тараканов таким сравнением. «Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», — подчеркнула она.

18 марта Центризбирком опубликовал предварительные результаты президентских выборов в России. Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов.

ЖЗЛ
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      Лина Пивоварова
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