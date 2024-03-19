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22:34, 19 марта 2024Мир

Захарова отреагировала на заявление Парижа о французских военных на Украине

Захарова: Париж отказался от своих граждан, отрицая отправку военных на Украину
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Парижа о том, что на Украине нет французских военных. Об этом она написала в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Министерство Вооруженных сил Франции отрицает озвученные директором Службы внешне разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным сведения о присутствии французских военных на Украине, а также готовности Парижа направить в эту страну контингент численностью две тысячи человек.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — отреагировала Захарова.

Ранее Нарышкин заявил, что французские войска в случае отправки на Украину станут приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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