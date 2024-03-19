Нарышкин назвал французских военных приоритетной целью на Украине

Нарышкин: французские войска на Украине станут приоритетной целью для ВС России

Французские войска в случае отправки на Украину станут приоритетной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

Нарышкин прокомментировал заявления о возможной отправке контингента Франции на Украину. По его словам, французские военные опасаются, что подразделение численностью в две тысячи солдат невозможно будет расположить незаметно.

Глава СВР подчеркнул, что переброска французских солдат сделает их приоритетной целью для ВС России. «А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — добавил он

Ранее Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет отправить для помощи Киеву две тысячи солдат.