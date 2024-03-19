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17:13, 19 марта 2024Мир

Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину военных

Глава СВР Нарышкин: Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия знает о планах Франции отправить на Украину военных. По его словам, изначально Париж хочет отправить для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) две тысячи военнослужащих, сообщает ТАСС.

«По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек», — рассказал глава ведомства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку европейских войск для поддержки ВСУ.

Нарышкин, в свою очередь, назвал слова французского лидера об отправке военных на Украину безумными и параноидальными мечтами.

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      Лина Пивоварова
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