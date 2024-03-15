Нарышкин назвал слова Макрона об Украине параноидальными мечтаниями

Нарышкин: слова Макрона об отправке войск на Украину — это параноидальные мечты

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину — это безумные и параноидальные мечты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, [министру иностранных дел Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать [советского писателя Константина] Паустовского», — сказал он.

По словам директора СВР, это чтение может помочь им «освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний». Нарышкин также процитировал высказывание Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в Европе.

Ранее Макрон снова назвал возможной отправку войск на Украину. Он подчеркнул, что союзники Киева должны использовать все средства, чтобы Россия не выиграла.