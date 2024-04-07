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21:21, 7 апреля 2024Мир

Захарова обвинила НАТО в посягательстве на цифровой суверенитет России

Захарова: попытки НАТО разрушить цифровой суверенитет России зашли в тупик

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

НАТО безуспешно пыталась разрушить цифровой суверенитет России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что структуры альянса, которые якобы были созданы для «поддержки демократии и свободы», занимаются противоположным: цензурированием и сегрегацией. Таким образом западные страны хотят сохранить господство в цифровой сфере, объяснила Захарова. При этом, по ее словам, усилия Запада зашли в тупик.

Ранее Захарова заявила о готовности России обеспечить свою безопасность в ответ на авантюрные замыслы НАТО. Она обвинила альянс в подталкивании Запада к поступкам, ставящим под угрозу международную безопасность.

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      Марина Совина
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