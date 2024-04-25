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03:10, 26 апреля 2024Путешествия

Депутаты попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты

«Известия»: депутаты Госдумы попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Валерий Гартунг попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты. Об этом сообщают «Известия».

В депутатском запросе указывается, что, по данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономкласса по России в феврале выросла на 42 процента по сравнению с февралем 2023-го — до 7244 рублей. В марте рост составил 23 процента — до 7345 рублей.

По словам Лантратовой, авиасообщение с каждым годом становится всё более недоступным для россиян. «Например, билеты на самолет для всей семьи с детьми на летний отдых могут стоить чуть меньше самого отдыха, а то и больше», — сказала зампред комитета Госдумы по просвещению.

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      Марина Совина
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