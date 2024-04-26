Россияне смогут добираться до курортов Черного моря быстрее. Почему время в пути сократится?

Путин: время в пути на поезде от Москвы до Черноморья должно составлять 16 часов

Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья по железной дороге до 16 часов. Соответствующее поручение он дал на заседании по вопросам развития юга России и Приазовья, которое прошло 6 марта 2024 года.

Доклад должен быть представлен до 15 июня 2024 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также глава государства поручил представить предложения по системному развитию транспортного комплекса Черноморского побережья, разработать и реализовать план развития и обновления общественного транспорта Сочи, а также разработать план постройки новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон» в районе села Горское до Сочи.

Путин обсуждал строительство трасс через всю страну

В марте Владимир Путин сообщил, что обсуждал с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным продолжение строительства трасс через всю страну.

Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на восток Владимир Путин президент России

Он также пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России к 2030 году. «Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры», — сказал глава государства на совещании о создании круглогодичных морских курортов.

В России захотели создать круглогодичные курорты

Ранее Владимир Путин призвал регионы страны делать все возможное для создания морских круглогодичных курортов. Он попросил руководство субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования. Путин заявил, что создание курортов является приоритетом для регионов.

По словам российского лидера, туристическая сфера открывает в стране новые перспективы «для развития, создания рабочих мест и расширения предпринимательской, творческой инициативы». Путин отметил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях в девяти российских регионах будут созданы новые курорты. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Санкт-Петербурге, Бурятии, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях и Приморском крае.