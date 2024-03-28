Путин призвал регионы страны делать все для создания круглогодичных курортов

Путин: создание круглогодичных курортов является приоритетом для регионов страны

Президент России Владимир Путин призвал регионы страны делать все возможное для создания морских круглогодичных курортов. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также попросил руководство субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования. Путин заявил, что создание курортов является приоритетом для регионов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Глава государства подчеркнул, что туристическая сфера открывает в стране новые перспективы «для развития, создания рабочих мест и расширения предпринимательской, творческой инициативы».