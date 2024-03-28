Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:04, 28 марта 2024Путешествия

Путин призвал регионы страны делать все для создания круглогодичных курортов

Путин: создание круглогодичных курортов является приоритетом для регионов страны

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин призвал регионы страны делать все возможное для создания морских круглогодичных курортов. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также попросил руководство субъектов использовать для этого все доступные инструменты финансирования. Путин заявил, что создание курортов является приоритетом для регионов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Глава государства подчеркнул, что туристическая сфера открывает в стране новые перспективы «для развития, создания рабочих мест и расширения предпринимательской, творческой инициативы».

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

      Суд арестовал директора «Росатома» Сахарова за получение особо крупной взятки

      Обвиненный в изнасиловании Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

      Власти Белгородской области допустили открытие верхних этажей ТЦ

      81-летняя судья с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Синоптик назвал дату смены резины в Москве

      Резкая посадка самолета в одном из самых опасных аэропортов мира попала на видео

      Путин поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше