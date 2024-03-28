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19:34, 28 марта 2024Моя страна

Путин провел совещание по вопросам развития проекта круглогодичных курортов

Путин провел совещание по вопросам развития проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что туристическая сфера открывает в стране новые перспективы «для развития, создания рабочих мест и расширения предпринимательской, творческой инициативы». «Нужно эти возможности эффективнее использовать», — добавил он.

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Путин отметил, что в рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях в девяти российских регионах будут созданы новые курорты. Речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Санкт-Петербурге, Бурятии, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях и Приморском крае.

Ранее сообщалось, что четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу в сентябре 2026 года. Маршрут судна будет проходить по знаковым туристическим местам со стороны Бурятии и Иркутской области. В их числе Огой и Ольхон, Ушканьи острова и бухта Песчаная, а также Листвянка и Танхой.

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      Фариза Бацазова
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