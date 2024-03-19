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18:10, 19 марта 2024Моя страна

Четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу

В сентябре 2026 года по Байкалу начнет ходить четырехзвездочный плавучий отель

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу в сентябре 2026 года. Об этом пишет UlanMedia.

По данным источника, маршрут судна будет проходить по знаковым туристическим местам со стороны Бурятии и Иркутской области. В их числе Огой и Ольхон, Ушканьи острова и бухта Песчаная, а также Листвянка и Танхой.

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Отмечается, что на территории лайнера будут располагаться апартаменты разных классов: от обычных кают до двухкомнатных сьютов и люксов. Более того, на борту судна будут работать спа-центр, тренажерный зал, ресторан и ряд зон для отдыха.

Власти России направят 17 регионам страны 200 миллионов рублей на развитие туристических проектов. Средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.

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      Фариза Бацазова
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