В сентябре 2026 года по Байкалу начнет ходить четырехзвездочный плавучий отель

Четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу в сентябре 2026 года. Об этом пишет UlanMedia.

По данным источника, маршрут судна будет проходить по знаковым туристическим местам со стороны Бурятии и Иркутской области. В их числе Огой и Ольхон, Ушканьи острова и бухта Песчаная, а также Листвянка и Танхой.

Отмечается, что на территории лайнера будут располагаться апартаменты разных классов: от обычных кают до двухкомнатных сьютов и люксов. Более того, на борту судна будут работать спа-центр, тренажерный зал, ресторан и ряд зон для отдыха.

Власти России направят 17 регионам страны 200 миллионов рублей на развитие туристических проектов. Средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.