На развитие туризма в 17 регионах России направят сотни миллионов рублей

Минэкономразвития: 17 регионов России получат 200 млн руб. на развитие туризма

Власти России направят 17 регионам страны сотни миллионов рублей на развитие туристических проектов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В апреле 2024 года регионы получат дополнительно 200 миллионов рублей. Отмечается, что средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.

В список этих регионов, в частности, входят Чукотский и Ненецкий автономные округа, Якутия и Магаданская область. «Это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Ранее в марте сообщалось, что Северной Осетии в 2024 году выделят свыше 300 миллионов рублей на развитие туристической сферы. Средства уже распределены между получателями субсидий Минэкономразвития России.