На развитие туризма в 17 регионах России направят сотни миллионов рублей
Власти России направят 17 регионам страны сотни миллионов рублей на развитие туристических проектов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
В апреле 2024 года регионы получат дополнительно 200 миллионов рублей. Отмечается, что средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.
В список этих регионов, в частности, входят Чукотский и Ненецкий автономные округа, Якутия и Магаданская область. «Это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Ранее в марте сообщалось, что Северной Осетии в 2024 году выделят свыше 300 миллионов рублей на развитие туристической сферы. Средства уже распределены между получателями субсидий Минэкономразвития России.