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17:02, 18 марта 2024Моя страна

На развитие туризма в 17 регионах России направят сотни миллионов рублей

Минэкономразвития: 17 регионов России получат 200 млн руб. на развитие туризма

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти России направят 17 регионам страны сотни миллионов рублей на развитие туристических проектов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В апреле 2024 года регионы получат дополнительно 200 миллионов рублей. Отмечается, что средства будут впервые выделены в рамках единой субсидии.

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В список этих регионов, в частности, входят Чукотский и Ненецкий автономные округа, Якутия и Магаданская область. «Это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив», — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Ранее в марте сообщалось, что Северной Осетии в 2024 году выделят свыше 300 миллионов рублей на развитие туристической сферы. Средства уже распределены между получателями субсидий Минэкономразвития России.

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      Фариза Бацазова
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