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18:21, 11 марта 2024Моя страна

Российский регион получит сотни миллионов рублей на развитие туризма

Северная Осетия получит свыше 300 миллионов рублей на развитие туризма

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Северной Осетии в 2024 году выделят сотни миллионов рублей на развитие туристической сферы. Об этом пишет портал «15-й Регион».

В общей сложности российский регион получит свыше 300 миллионов рублей. Отмечается, что средства уже распределены между получателями субсидий Минэкономразвития России.

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«Лимиты по этим средствам еще не поступили, — местный вице-премьер Мурат Агузаров. — Порядка 270 миллионов рублей идет на строительство модульных и капитальных конструкций, глэмпингов».

По его словам, республика делает все для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру, однако регион сталкивается с определенной проблемой. «За минувший год регион в качестве туристов посетило почти полтора миллиона человек, — добавил чиновник. — Если все это перевести в налоги, которые должны были поступать, то очень большая сумма остается в тени».

Агузаров подчеркнул, что этот вопрос будет решаться с участием налоговой службы и районных администраций.

Ранее в марте сообщалось, что аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов. Так, в частности, будут организованы 11 маршрутов в другие российские регионы, а также в Минск.

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      Фариза Бацазова
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