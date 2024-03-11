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16:29, 11 марта 2024Моя страна

Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

ТАСС: аэропорт Владикавказа запустит 11 новых рейсов из-за наплыва туристов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорт Владикавказа в Северной Осетии запустит новые рейсы из-за наплыва туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в этом году будут организованы 11 новых маршрутов в другие российские регионы, а также в Минск. «Техника будет наша — "суперджеты". С двумя авиакомпаниями у нас такая договоренность есть», — рассказал глава республики Сергей Меняйло.

Кроме того, он отметил, что в настоящий момент проводятся ремонтные работы в здании аэровокзала. При этом запланировано строительство международного пункта пропуска и новой очереди. «У нас первая очередь аэровокзала уже не справляется, поэтому мы сегодня разговариваем с инвестором по строительству второй очереди», — уточнил Меняйло.

В феврале эксперты «СберАналитики» описали портрет путешествующего по России туриста. Выяснилось, что активнее всего в поездки по стране отправляются женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей.

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      Мария Винар
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