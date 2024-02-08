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18:09, 8 февраля 2024Путешествия

Описан портрет путешествующего по России туриста

«СберАналитика»: активнее всего по России путешествуют женщины 30-49 лет

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Активнее всего в поездки по России отправляются женщины 30-49 лет со средней зарплатой 75 тысяч рублей. Портрет путешествующего по стране туриста РИА Новости описали эксперты «СберАналитики».

Специалисты отметили, что на поездки по стране в 2024 году россияне готовы в среднем потратить 126 тысяч рублей. «Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тысяч рублей), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тысячи рублей)», — добавили они.

Наибольшей популярностью среди таких туристов пользуются Чукотка (46 процентов), Ненецкий автономный округ (31 процент) и Камчатка (29 процентов).

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Аналитики также сообщили, что 60 процентов отечественных путешественников планируют отпуск заранее и нацелены на поездку в 2024 году. Подавляющее большинство (90 процентов) хотят совершить туры по России.

Ранее в феврале старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая назвала Санкт-Петербург лучшим городом для первого путешествия по России. Специалист отметила, что его не зря называют Северной Венецией. По словам эксперта, Петербург обладает необыкновенной атмосферой.

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      Фариза Бацазова
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