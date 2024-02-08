Назван лучший город для первого путешествия по России

Эксперт Клевицкая: Петербург — лучший город для первого путешествия по России

Старший преподаватель факультета гостеприимства университета «Синергия» Мария Клевицкая заявила, что Санкт-Петербург — лучший город для первого путешествия по России. Об этом она рассказала в беседе с агентством RuNews24.ru.

Специалист отметила, что Петербург не зря называют Северной Венецией. По ее словам, он обладает необыкновенной атмосферой. Более того, Клевицкая подчеркнула, что добраться в этот город можно любым возможным способом — и на самолете, и на поезде, и на скоростной автомагистрали.

Эксперт также сообщила, что Петербург предлагает широкий выбор гостиниц: от фешенебельных, которые находятся в исторических зданиях, до мини-отелей, расположенных в шаговой доступности от центра. Она пояснила, что в городе есть размещение на любой вкус и кошелек.

Клевицкая похвалила развитую сеть кафе и ресторанов, а также разнообразие экскурсионной программы. «Любители "потусить" могут отправиться на улицу Рубинштейна в так называемый "барный треугольник"», — добавила она.

Ранее в феврале туристическая компания в Башкирии пригласила путешественниц отправиться в поездку с названием «Тур для дур». По данным АТОР, тур создан исключительно для девушек. Россиянкам предложили провести время в бане с купанием в чане, покататься на лошадях и снегоходах, отдохнуть во время массажа.