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14:21, 8 февраля 2024Путешествия

Россиянкам предложили отправиться в «Тур для дур»

Туркомпания в Башкирии пригласила россиянок в «Тур для дур»

Фото: Unsplash

Туристическая компания в Башкирии пригласила путешественниц отправиться в поездку с названием «Тур для дур». Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Подчеркивается, что тур создан исключительно для девушек. Россиянкам предложили провести время в бане с купанием в чане, покататься на лошадях и снегоходах, отдохнуть во время массажа. Также в программе есть консультация астролога, который вместе с туристками разберет их натальные карты.

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Стоимость однодневной поездки — 5,5 тысячи рублей. При этом отмечается, что после публикаций СМИ о появлении программы с таким названием туркомпания изменила его на «Тур для матур», что в переводе с татарского означает «красивый».

В ассортименте фирмы также есть программы «Для настоящих пацанов». При этом наполнение тура для мужчин схожее — катание на лошадях, баня и шашлыки на природе.

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      Мария Борисова
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