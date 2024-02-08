Люксовые отели популярной пляжной страны предложили россиянам скидки

АТОР: люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30 процентов

Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30 процентов на летний отдых в 2024-м. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что по акции раннего бронирования на летний сезон выставили почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

Эксперты пояснили, что россияне могут забронировать отдых в премиальных Rixos, Steigenberger и других элитных гостиницах на курортах Египта со скидками 25-30 процентов.

Помимо этого, у отелей есть и другие привлекательные предложения для гостей. По данным туроператора PAC Group, объекты Rixos дарят туристам индивидуальный трансфер. Представители туроператора Anex посоветовали обратить внимание на отели с бесплатным размещением детей.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом. В АТОР рассказали, что туроператоры начали продажу дешевых летних туров при условии раннего бронирования.