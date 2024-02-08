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10:05, 8 февраля 2024Путешествия

Люксовые отели популярной пляжной страны предложили россиянам скидки

АТОР: люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30 процентов

Фото: Branden Leighty / Unsplash

Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30 процентов на летний отдых в 2024-м. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что по акции раннего бронирования на летний сезон выставили почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

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Эксперты пояснили, что россияне могут забронировать отдых в премиальных Rixos, Steigenberger и других элитных гостиницах на курортах Египта со скидками 25-30 процентов.

Помимо этого, у отелей есть и другие привлекательные предложения для гостей. По данным туроператора PAC Group, объекты Rixos дарят туристам индивидуальный трансфер. Представители туроператора Anex посоветовали обратить внимание на отели с бесплатным размещением детей.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом. В АТОР рассказали, что туроператоры начали продажу дешевых летних туров при условии раннего бронирования.

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      Марина Черняк
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