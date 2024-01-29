Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 29 января 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом

Туроператоры начали продавать дешевые туры на море летом при раннем бронировании

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туроператоры начали продажу дешевых летних туров на море при условии раннего бронирования. Способ выгодно отдохнуть в пляжных странах россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отмечается, что при покупке путевок в январе с выездом в июне 2024 года путешественники смогут существенно сэкономить. В топ бюджетных направлений вошли Абхазия, Египет, ОАЭ, Турция и Таиланд. К примеру, десятидневный тур на двоих в Таиланд обойдется в 165 тысяч рублей с размещением в пятизвездочном отеле с завтраками. А семидневная поездка в Турцию будет стоить 129 тысяч рублей с аналогичными условиями.

В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование — это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании — а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета — цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться

Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии

«Сэкономить на отдыхе помогает сейчас акция раннего бронирования, до 31 января размер скидок достигает 50 процентов, далее скидки будут уменьшаться», — уточнили в АТОР.

Ранее россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Помощник Путина заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Что мешает мирному обсуждению конфликта?

      Женщина зашла в магазин за кошачьим кормом и вышла с новорожденным ребенком

      Ведущая Первого канала раскрыла особенность популярной у россиян страны

      СБУ нашла и задержала помогавших сбежать от мобилизации украинцев

      Московский школьник укусил и ударил полицейского при задержании

      Военный высказался о значимости для России информации о численности ВСУ

      Три украинских дрона-камикадзе атаковали приграничный российский регион

      Киев решил принудительно эвакуировать детей из подконтрольной ВСУ части ДНР

      Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом

      Актриса Ольга Кабо показала откровенное декольте на фото в честь 56-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше