Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть на море летом

Туроператоры начали продавать дешевые туры на море летом при раннем бронировании

Туроператоры начали продажу дешевых летних туров на море при условии раннего бронирования. Способ выгодно отдохнуть в пляжных странах россиянам раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отмечается, что при покупке путевок в январе с выездом в июне 2024 года путешественники смогут существенно сэкономить. В топ бюджетных направлений вошли Абхазия, Египет, ОАЭ, Турция и Таиланд. К примеру, десятидневный тур на двоих в Таиланд обойдется в 165 тысяч рублей с размещением в пятизвездочном отеле с завтраками. А семидневная поездка в Турцию будет стоить 129 тысяч рублей с аналогичными условиями.

В этом году ожидается рост цен как минимум в пределах инфляции. Не стоит, однако, забывать, что динамическое ценообразование — это высокая стоимость последних мест на рейсах. При предварительном бронировании — а продажи открываются за 11 месяцев до даты вылета — цены всегда минимальны, и этим надо пользоваться Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии

«Сэкономить на отдыхе помогает сейчас акция раннего бронирования, до 31 января размер скидок достигает 50 процентов, далее скидки будут уменьшаться», — уточнили в АТОР.

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