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18:02, 25 апреля 2024Экономика

Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья

Путин: время в пути от столицы до Черноморья должно составлять 16 часов

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья по железной дороге до 16 часов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент поручил российскому правительству проработать вопрос «о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», говорится на сайте.

Среди прочего Путин также поручил представить предложения по системному развитию транспортного комплекса Черноморского побережья, разработать и реализовать план развития и обновления общественного транспорта Сочи, а также разработать план постройки новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон» в районе села Горское до Сочи.

Ранее стало известно, что объем финансирования будущего нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» предварительно оценили в 10,2 триллиона рублей. Национальный проект заменит завершающиеся проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации инфраструктуры».

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      Мария Черкасова
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