На развитие нового транспортного нацпроекта направят 10 триллионов рублей

Бюджет «Развития транспортной инфраструктуры» оценили в 10,2 трлн рублей

Объем финансирования будущего нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» предварительно оценивается в 10,2 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на Минтранс России сообщает РБК.

Нацпроект заменит завершающиеся в этом году проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации инфраструктуры». «Предполагается, что из 10,2 триллиона рублей из федерального бюджета будет выделено 3,46 триллиона рублей, остальное предполагается привлечь из внебюджетных источников», — сказано в сообщении.

Весь нацпроект разделен на восемь инфраструктурных федеральных проектов. Наиболее дорогостоящими из них будут развитие инфраструктуры опорной сети железных и автомобильных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию.