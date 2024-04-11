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23:48, 11 апреля 2024Россия

Путин поручил разработать принципы подготовки новых нацпроектов

Путин поручил до мая разработать принципы подготовки новых нацпроектов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до мая разработать основные принципы подготовки новых нацпроектов, а также определить подходы к их финансированию. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что подготовленные кабмином принципы будут рассмотрены на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Кроме того, участие примут руководителей регионов.

Ранее Путин заявил, что в России будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь» и нацпроект «Экономика данных».

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      Юлия Мискевич
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