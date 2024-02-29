Путин объявил о новых нацпроектах. «Семья», «Кадры» и «Молодежь России»: на что направят миллиарды рублей?

Путин анонсировал новые нацпроекты — «Семья», «Молодежь России» и «Кадры»

В России будут запущены сразу несколько новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества. Эти планы во время ежегодного послания Федеральному собранию анонсировал президент России Владимир Путин.

Как заявил глава государства, новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Реализация некоторых из них начнется уже в 2024 году. Инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов Путин оценил как масштабные.

Нацпроект «Семья»

Первым из новых нацпроектов, о запуске которых объявил российский лидер, стала программа «Семья».

Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья». Владимир Путин

Говоря о проекте, Путин отметил, что демографическая обстановка в России остается сложной несмотря на то, что число многодетных семей в стране только за четыре года выросло на 26,7 процента.

Глава государства сообщил, что на выполнение новой программы будет выделено 75 миллиардов рублей, и поступать средства начнут с 2025 года. Из послания президента следует, что нацпроект будет действовать до 2030 года.

В рамках программы россиянам будут положены налоговые вычеты — за рождение первого ребенка родители получат 1,4 тысячи рублей вычета, за второго — в два раза больше, 2,8 тысячи рублей, а за третьего и последующих — уже шесть тысяч рублей.

Действие уже существующих программ поддержки семьи, в числе которых и выплата материнского капитала, также будет продлено до 2030 года.

Программа «Молодежь России»

Еще один новый национальный проект посвящен поддержке российской молодежи. Его реализация начнется уже в 2024 году.

Это будет проект о будущем и для будущего нашей страны Владимир Путин

В рамках его выполнения власти будут консолидировать все позитивные наработки из сферы молодежной политики. Российские власти будут поддерживать классных руководителей и школьных кураторов. Так советникам директоров школ по воспитательной работе будет положена дополнительная выплата, ее размер составит пять тысяч рублей.

Советники директоров будут получать выплату с первого сентября 2024 года, а кураторы и классные руководители — уже с 1 марта этого года.

Проект «Кадры»

Объявляя об этом проекте, российский лидер заявил, что в каждой российской школе будет запущена программа профориентации, чтобы обеспечить связку работодателей и сферы образования.

По словам главы государства, в планы властей входит подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий, которые начнут трудиться в высокотехнологичных сферах российской экономики.

Нехватка кадров — один из рисков для российской экономики Владимир Путин

В ходе выполнения нацпроекта около 124 миллиардов рублей будет выделено только на ремонт общежитий и спортивных объектов российских техникумов и колледжей. Кроме того, по всей стране будут построены около 40 студенческих городков.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Владимир Путин обратил внимание слушателей Федерального послания на проблему продолжительности и качества жизни в сельских территориях России. По заявлению президента, к 2030 году власти должны обеспечить ожидаемую продолжительность жизни на селе в 78 лет, а позже — поднять эту цифру до 80 и более лет.

Именно этой цели будет посвящен анонсированный российским лидером нацпроект.