Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин выступил за продление программы материнского капитала и увеличение в два раза налогового вычета за второго ребенка. Об этом он рассказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить ее как минимум до 2030», — сказал глава государства. Он напомнил, что сейчас при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. При этом размер выплат регулярно индексируется, подчеркнул Путин.

Президент предложил увеличить размер налогового вычета на ребенка: в 2 раза — на второго, до 2,8 тысячи рублей, и до 6 тысячи рублей — на третьего и последующих детей. Кроме того, со следующего года в России будет предоставляться налоговый вычет для тех граждан, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, рассказал Путин.

В ходе послания Федеральному собранию президент также заявил, что проблема бедности сейчас прямо затрагивает более 9 процентов населения России, к 2030 году нужно добиться того, чтобы этот показатель опустился в стране ниже 7 процентов. При этом Путин подчеркнул, что ситуация с проблемой невысоких доходов, с которой сталкиваются в том числе многодетные семьи в РФ, с начала 2000-х заметно улучшилась.