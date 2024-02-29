Путин анонсировал запуск нового национального проекта

Путин анонсировал запуск национального проекта «Семья»

В России запустят новый национальный проект под названием «Семья». Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, необходима постоянная работа, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.

«Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — "Семья"», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.