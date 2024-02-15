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19:01, 15 февраля 2024Среда обитания

Путин высказался о судьбе программы «Молодая семья»

Президент России Путин: программу «Молодая семья» продлят после 2025 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года. О судьбе льготы высказался президент России Владимир Путин во время визита на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.

«Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, — это безусловный приоритет. Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», — рассказал глава государства. Путин заверил, что программу продлят минимум на три года.

«По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда», — уточнил президент.

В конце января Путин высказался о судьбе льготной семейной ипотеки в России. Глава государства считает, что госпрограмму со ставкой шесть процентов годовых необходимо продлить. Помимо этого, Путин оценил возможность распространения льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости. По его словам, этот вопрос необходимо обдумать в том числе из-за финансовой составляющей, поскольку с ростом ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек повышаются.

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      Нина Ташевская
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