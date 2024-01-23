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17:13, 23 января 2024Среда обитания

Путин высказался за продление льготной ипотеки

Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки по ставке 6 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной семейной ипотеки по ставке шесть процентов нужно продлить. Его слова в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов приводит агентство РИА Новости.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена — продолжена льготная семейная ипотека под шесть процентов. И вот это мы точно сделаем», — убежден глава государства.

Помимо этого, Путин оценил возможность распространения льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости. По его словам, этот вопрос необходимо обдумать в том числе из-за финансовой составляющей, поскольку с ростом ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек повышаются. Помимо этого, президент указал на риски злоупотреблений в случае введения льготных жилищных кредитов на «вторичку». «Дело в прозрачности операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду злоупотребления... Надо подумать, мы подумаем», — заверил глава государства.

Ранее в январе эксперт рынка недвижимости объяснила снижение интереса россиян к ипотеке на вторичном рынке.

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      Полина Кислицына
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