Снижение интереса к ипотеке на «вторичку» в России объяснили

Эксперт Позаченюк: интерес к ипотеке на «вторичку» упал из-за роста ставок

Интерес россиян к ипотеке на «вторичку» снизился из-за роста ставок. В частности, в Подмосковье они выросли почти в полтора раза за год, рассказала агентству РИАМО глава департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

В среднем ставки по области поднялись с 10,73 процента до 15,71 процента годовых. По итогам декабря самые выгодные жилищные кредиты были выданы под 14 процентов. Самая высокая ставка к концу 2023 года составила 18,1 процента годовых, отметили в компании. За год доля вторичных сделок с ипотекой в Московской области снизилась с 75 процентов до 45 процентов.

С такими ставками ежемесячный платеж по ссуде для большинства россиян стал неподъемным, объяснила Позаченюк. Так, покупка двухкомнатной квартиры стоимостью 10 миллионов в кредит на 25 лет с первоначальным взносом в 20 процентов будет обходиться в 120 тысяч рублей ежемесячно. Желающие взять ипотеку на нынешних условиях остаются. Однако понимания, что произойдет с рынком недвижимости в будущем, у них нет, констатирует эксперт. Некоторые надеются на рефинансирование кредита. По большей части покупатели отложили выход на сделку до заседания Центробанка в феврале.

Ранее москвичам назвали минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку. По подсчетам экспертов, семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц. В таких условиях позволить себе кредит по рыночной ставке смогут около 30 процентов семей в столице.