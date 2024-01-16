Назван минимальный доход для покупки квартиры в ипотеку в Москве

Эксперт Жигунов: нужно зарабатывать от ₽110 тыс., чтобы взять ипотеку в Москве

Семье нужно ежемесячно получать от 110 тысяч рублей, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве. Минимальный уровень дохода назвали опрошенные агентством РИА Новости эксперты.

Специалисты отметили, что по сравнению с 2023 годом показатель вырос на 20 процентов. При этом требования банков к уровню заработка заемщиков не изменились — размер ежемесячного платежа по кредиту не должен превышать 50-70 процентов дохода. Однако ставки по рыночной ипотеке выросли с 10 процентов почти до 17. В некоторых банках в январе 2024 года они оказались на уровне 20 процентов. Увеличение процентов по кредитам приводит и к росту ежемесячного платежа, отмечают эксперты.

«Если для базового расчета при покупке московской однокомнатной квартиры стоимостью 8 миллионов рублей брать кредит в 6 миллионов рублей на 15 лет, то чистый доход семьи должен начинаться при текущих рыночных ставках от 110 тысяч рублей в месяц», — расказал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов.

Глава департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимости» Юлия Позаченюк уточнила, что речь идет о сумме после вычета налогов и платежей по другим долговым обязательствам. Банк также будет учитывать расходы на содержание иждивенцев, добавила эксперт.

Исходя из текущих цен на жилье, лишь около 30 процентов семей в Москве смогут позволить себе взять ипотеку по рыночной ставке, считает Позаченюк. Жигунов добавил, что в других регионах России минимальных доход для оформления ипотеки будет ниже, чем в Москве — там, как правило, более дешевое жилье. Однако есть исключения. Так, недвижимость в Сочи может быть дороже, чем в некоторых районах столицы, а значит, потребуется больший уровень дохода.

Ранее эксперты рассказали, что для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку россиянин должен зарабатывать в среднем 35 тысяч рублей в месяц. Самым выгодным для оформления жилищной ссуды на «однушку» оказался Волгоград. Местным жителям хватает зарплаты в 25 880 рублей.